Koh-Lanta 2022 - Un aventurier mis en examen : une victime amputée et brûlée crie sa colère

Le 22 février prochain, TF1 lancera la nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisée Le Totem maudit. Parmi les vingt-quatre nouveaux aventuriers à tenter leur chance figurera notamment François, un pompier de 38 ans. Très sportif et toujours souriant, il promet d'aller loin dans la compétition et de charmer les téléspectateurs. Malheureusement, une affaire est venue entacher son image avant même qu'il n'ait pu la défendre à la télé. François est mis en examen, tout comme six autres pompiers, pour homicide involontaire suite à la mort d'un collègue dans un incendie de forêt survenu dans l'Hérault en 2016. Et alors que l'affaire n'a pas encore été jugée, les victimes de ce drame bouillonnent à l'idée de le voir dans Koh-Lanta.

Un ex-collègue, Lucas Canuel, désormais amputé des dix doigts et brûlé sur 40% de son corps, a notamment accordé une interview pour Le Parisien pour exprimer sa colère. "Là, ça montre que c'est un pompier en carton qui n'a aucun respect pour ses hommes. Quand on sait qu'on est mis en examen pour homicide involontaire, on fait profil bas. On ne pavane pas à la télé. Quelle image ça donne des pompiers ? OK, c'est un playboy. Mais avec une affaire comme ça aux fesses, je n'aurais jamais eu l'idée de m'inscrire", a-t-il dénoncé. Ainsi, il est clair pour lui qu'il ne regardera pas Koh-Lanta : "La famille du défunt ne souhaite pas que l'émission soit diffusée. Je comprends sa peine. Moi, je ne regarderai pas. Si je vois François dans Koh-Lanta, je casse ma télé."

Il faut dire que François rappelle des souvenirs encore trop douloureux à Lucas. D'après lui, le candidat et ses autres chefs sont directement responsables de l'issue malheureuse de la mission. "On n'aurait jamais dû se retrouver là. (...) J'ai vu un homme brûler devant moi pendant deux à trois minutes. J'étais tétanisé par la chaleur. On nous a laissés comme des chiens sous 1 200 °C. C'est inhumain", a-t-il encore déploré. Lucas Canuel espère désormais tourner la page avec l'ouverture d'un procès dans l'année. "J'ai envie de passer à autre chose, de construire une famille. J'aimerais bien ne plus voir l'image de mon collègue en feu. Quand je regarde mes moignons, tous les souvenirs remontent. J'ai perdu mes dix doigts. Je suis brûlé aux jambes et au visage. Je fais le costaud, mais j'en garde également des séquelles psychologiques", a-t-il confié.

Toute la famille des sapeurs-pompiers de l'Hérault est aujourd'hui en colère

Lucas Canuel a également témoigné sur le plateau de Touche pas à mon poste en direct vendredi 11 février 2022. En plus de bouleverser en racontant les faits dans le détail, il a regretté que François soit en quelque sorte protégé depuis ces dernières années. "Le SDIS 34 savait pertinemment qu'il était mis en examen. Moi, je me demande aujourd'hui pourquoi on va laisser un homme comme ça... Comment une hiérarchie peut laisser faire ça aujourd'hui ? (...) Vous savez aujourd'hui, je suis venu, parce que je représente aussi la famille du défunt, je représente aussi les sapeurs-pompiers qui vont me regarder ce soir. Et je peux vous dire que toute la famille des sapeurs-pompiers de l'Hérault est aujourd'hui en colère. Ils ne comprennent pas comment une hiérarchie a laissé faire ça. Quand on est mis en examen, je pense que la moindre des choses c'est de se faire tout petit. Ce n'est pas très malin."

À noter que le SDIS (Service d'incendie et de secours) de l'Hérault a précisé via un communiqué que "la mise en examen de l'officier dans cette affaire intervient au titre de ses anciennes fonctions de chef du service formation et ne constitue pas dans l'attente de la poursuite de la procédure judiciaire une faute de l'agent qui reste présumé innocent". Quant à ALP, société productrice de Koh-Lanta, elle n'avait pas connaissance de sa mise en examen.