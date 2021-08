Koh-Lanta All Stars 2021 : Laurent Maistret "déçu" de ses camarades, "je les comprends mais..."

Déjà 20 ans que Koh-Lanta séduit les téléspectateurs. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, ALP, société productrice du célèbre jeu, et TF1 ont réuni les 20 aventuriers les plus emblématiques, "la crème de la crème", pour une saison All Stars incroyable baptisée Koh-Lanta, La Légende. Parmi les chanceux retenus au casting, le célèbre Laurent Maistret. Face à lui, des machines... peut-être un peu trop portées sur leur image, comme il l'explique à nos confrères de Télé Star .

En participant à une telle édition, Laurent Maistret avait quelques appréhensions. Mais sa plus grande crainte reste d'être "éliminé en premier ou sur une épreuve éliminatoire". "Ça m'a vraiment fait peur, ça, confie-t-il. J'avais aussi peur que les gens fassent trop attention à leur image, qu'ils se disent 'On ne va pas voter pour lui parce que tout le monde l'aime'." Et de poursuivre : "Certains faisaient beaucoup attention à leur image, ce qui m'a un peu déçu. Je les comprends mais en termes de jeu..."

Et justement, durant le jeu, cet athlète, éliminé à l'épreuve des poteaux de la saison 11 en 2011 et vainqueur de La Nouvelle édition en 2014, a trouvé l'édition "beaucoup plus difficile". Parce que les aventuriers, tous rodés, "ne faisaient pas d'erreur", explique-t-il. "Normalement, c'est facile, je vote pour untel parce qu'il est nul dans les épreuves, parce qu'il s'isole, parce qu'il n'est pas bon sur le camp, mais là, tout le monde était complet et c'est là que la stratégie intervenait, se souvient-il. Or, je préférais faire la stratégie que la subir. Il a fallu être observateur, surveiller qui allait chercher un collier... Ça a demandé beaucoup de boulot d'observation. Dans cette édition, ça a été très difficile d'observer tout le monde."

Dès mardi 24 août 2021, Laurent Maistret affrontera sur TF1 les légendes, toutes saisons confondues, de Koh-Lanta, à l'instar de Claude Dartois (finaliste de la saison 10 en 2010 et de La Revanche des héros en 2012, éliminé des poteaux de L'île des héros en 2020), Teheiura (finaliste de la saison 11 en 2011, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012, de La Nouvelle édition en 2014 et de L'île des héros en 2020) ou encore Freddy (éliminé de la saison 9 en 2009, finaliste du Choc des héros en 2010, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012 et de La Nouvelle édition en 2014). Une saison anniversaire qui promet !