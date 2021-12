Koh-Lanta All Stars : Gros mensonge d'un aventurier à la production ! Denis Brogniart choqué

Dans Koh-Lanta, La Légende, ils ne sont plus que quatre sur camp (Claude, Laurent, Phil et Jade) et trois sur l'île des bannis (Alix, Sam et Ugo). Les cinq finalistes qui participeront à la mythique épreuve d'orientation se trouvent parmi eux. Les éliminés, eux, ont rejoint la résidence du jury final. C'est le cas de Christelle, qui a quitté le jeu après avoir perdu son affrontement contre Alix et Loïc. Jeudi 2 décembre 2021, lors d'un live sur Instagram, l'aventurière revient sur cette troisième expérience dans le jeu de survie. L'occasion pour elle d'évoquer son élimination mais aussi et surtout ce gros mensonge à la production pour intégrer le casting !

"Quand on m'appelle pour me demander si j'ai envie de refaire Koh-Lanta, et spécialement pour les 20 ans, déjà je n'y ai pas forcément cru au départ. Je me suis dit, mince ! Je pensais que j'étais une oubliée, comme d'autres aventuriers. Je ne pensais pas du tout être sélectionnée, être parmi ce casting. Et quand on m'a appelée pour partir, j'ai dit oui tout de suite ! Je n'ai pas réfléchi. Moi, dès qu'on me propose une aventure, je dis oui", explique Christelle face à Denis Brogniart lors d'une vidéo en direct sur le réseau social de partage d'images.

Pourtant très fière de participer une nouvelle fois à Koh-Lanta, l'ancienne policière s'est envolée... "sans préparation aucune" ! Elle s'explique : "Quand j'ai été sélectionnée pour le casting, j'ai commencé à me préparer, à faire des petits fractionnés, et je me suis déchirée le mollet." Denis Brogniart, surpris, apprend cette information, tout comme les internautes. Et pour cause, pas question pour l'ex-compagne d'Alexandre Debanne de révéler son petit secret à la production. "Je voulais partir, et je ne voulais pas qu'on m'interdise de partir. Donc j'ai caché ma blessure. J'avais un mois pour me remettre donc je n'ai rien fait pendant un mois, jusqu'au départ", ajoute l'ancienne gagnante (saison 8, en 2008).

D'ailleurs, en arrivant en Polynésie française, lors de la toute première épreuve féminine, à savoir le célèbre parcours du combattant, Christelle a paniqué. "Je n'étais vraiment pas sereine. J'avais peur que ça lâche, avoue-t-elle. Finalement, ça n'a pas lâché et c'est plutôt Freddy, lui qui s'est entraîné, qui maîtrise tout, qui s'est blessé. Au final, je suis partie comme ça, et ça m'a pas mal réussi malgré tout." En effet, Christelle n'a pas à rougir de son beau parcours !