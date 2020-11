Koh-Lanta, les aventuriers sans hygiène : l'étonnante révélation de Brice

Chaque année, le sujet sur l'hygiène dans Koh-Lanta revient sur le tapis. Il faut dire qu'à chaque fois on apprend de nouvelles choses et cette année c'est la révélation de Brice qui a suscité notre intérêt.

Si avant le tournage de l'émission les aventuriers sont briefés sur la faune et la flore afin de ne pas tomber malade, en ce qui concerne l'hygiène, ils sont livrés à eux-mêmes. Petite et grosse commission, épilation, lavage de dents... ils se débrouillent seuls et ne manquent pas de bonnes idées.

Pour se laver ou laver leurs vêtements (leur sac est composé d'un maillot, deux caleçons, deux paires de chaussettes, deux hauts, un sweat, une casquette), pas de surprise, ils comptent sur l'eau de mer ou l'eau douce si leur île est dotée de ce grand privilège. Pour l'hygiène bucco-dentaire, place à un bâton et, pour les plus téméraires, à la cendre. "Mais cela a un goût affreux" confie Brice au Parisien.

En ce qui concerne les poils, des candidates ont été prévoyantes en se faisant épiler au laser avant leur départ. D'autres, et c'est le cas d'Ava, n'ont pas hésité à les brûler à l'aide du feu de camp. C'est une épilation de l'extrême. Alix pour sa part a préféré tenter de les enlever avec les doigts, un défi en soi. Se débarrasser de ses poils c'est (en quelque sorte) garder une part de féminité mais certainement pas dans le but de se faire désirer. Sur Koh-Lanta le désir n'existe plus, la libido est morte. "Dans l'aventure il n'y a plus de beau ou de moche. A aucun moment, je me suis dit elle est pas mal. Notre seul but, c'était de tenir debout. Il n'y a même plus de distinction garçons-filles. Entre mecs, on se disait 'Toi aussi ça marche plus ?' La libido est à des années lumière pendant 35 jours. Cela m'a surpris. Mais quand on remange, tout va bien", explique Brice.

Autre problème, autre solution, pour les besoins naturels, c'est la mer ou la forêt. Sur ce thème Brice a fait une révélation déroutante : "On mange si peu que pendant 21 jours, je n'ai fait que pipi." Est-ce vraiment possible ? En tout cas, ce sont les feuilles de cocotiers qui sont privilégiées pour se nettoyer. Mais il faut faire attention car il arrive, et cela a été le cas pour Brice, qu'un aventurier s'empare d'une feuille déjà utilisée.

L'année dernière dans Koh-Lanta 2019, un candidat avait privilégié un autre endroit pour faire son gros besoin ce qui a valu une sacrée mésaventure à Inès Loucif.