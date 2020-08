Koh-Lanta : Mort brutale d'un proche de la production, les aventuriers émus

Reste qu'il va falloir garder le sourire pour le lancement de Koh-Lanta, les 4 Terres. Toute la semaine, Denis Brogniart était d'ailleurs invité à faire sa promotion dans tous les médias. Sans jamais rien spoiler, il promet beaucoup de rebondissements. Il faut dire que la production a mis le paquet pour le retour du programme en formant non pas deux, ni trois, mais quatre équipes différentes. Toutes représenteront une région de France, le Nord, le Sud, l'Est ou l'Ouest.

Très impatients de suivre les nouvelles aventures des aventuriers, les internautes sont toutefois quelque peu déçus du casting. Et pour cause, aucun Breton n'a été retenu pour participer. Un sujet qui a vite fait polémique sur les réseaux sociaux, poussant les dirigeants de l'émission à réagir. "On essaie d'avoir des candidats charismatiques, des gens motivés. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde", s'était même défendu l'animateur Denis Brogniart.

Koh-Lanta, les 4 Terres, ce soir sur TF1 dès 21h