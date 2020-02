Kristin Scott Thomas : Agressée ado à Paris... et virée pour avoir réagi

Si Kristin Scott Thomas est depuis longtemps qualifiée, à tort ou à raison, d'Ice Queen par les Anglais, une autre étiquette lui colle bien à la peau, c'est celle de franc-tireuse. La comédienne de 59 ans n'a pas la langue dans sa poche et, quand quelque chose lui déplaît, elle le dit haut et fort. Pour le Telegraph, elle a ainsi évoqué son engagement pour l'égalité des sexes.

Alors qu'elle racontait avoir toujours mal supporté de voir ses collègues masculins empocher de plus gros chèques qu'elle sur les films où ils tournaient ensemble, Kristin Scott Thomas a raconté une petite anecdote qui en dit long sur son rapport aux hommes et à leur dominance injustifiée. "C'est comme lorsque je bossais comme serveuse, il y a des années, et que l'un de mes clients m'a attrapée par les fesses. Je m'en suis prise à lui. Il a rapporté l'incident et j'ai été virée. Mais j'ai quand même cru que c'était moi qui avais fait quelque chose de mal", a-t-elle relaté.

À l'époque de ces faits, elle avait alors seulement 19 ans, était apprentie comédienne et travaillait à Paris. "Pourquoi donc j'aurais dû accepter qu'un mec m'attrape les fesses, à 19 ans ?", s'est-elle interrogée. La star, que l'on retrouve dans la série Fleabag, dit avoir ensuite progressivement réfléchi au sujet du sexisme et avoir été de plus en plus à l'aise à l'idée de s'y opposer et de prendre position pour les droits des femmes. "Ça a commencé à me gonfler quand j'ai découvert que quelqu'un qui faisait le même boulot que moi était plus payé, car il avait un pénis", a clamé l'ancienne star du Patient anglais et de Quatre mariages et un enterrement.

Depuis, Kristin Scott Thomas a fait du chemin et s'est forgé une place de choix dans l'industrie du cinéma, obtenant notamment un prestigieux Bafta en 1997.