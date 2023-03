Kylian Mbappé "arrogant" ? Une star des Bleus s'exprime sur le sujet polémique

Depuis l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris, tout le monde se demandait qui allait devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France et Didier Deschamps n'a pas mis longtemps avant d'y répondre. Le sélectionneur a tranché et si un candidat comme Antoine Griezmann semblait avoir toutes les qualités requises pour l'emporter, c'est finalement vers Kylian Mbappé que s'est porté le choix du sélectionneur. Un choix qui semble assez naturel tant l'attaquant du Paris Saint-Germain fait l'unanimité sportivement, lui qui est considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs de la planète.

Si sur le plan sportif il n'y a donc rien à redire, c'est plus la personnalité de Kylian Mbappé qui fait débat ces derniers jours. Sur le plateau de C à vous, les journalistes Daniel Riolo et Mohamed Bouhafsi ont débattu sur le sujet. "Il va devoir montrer que c'est un grand joueur en dehors du terrain aussi. (...) Pendant des années, on a critiqué Mbappé pour son comportement individualiste, on a souvent dit que c'était un gamin pourri gâté", a déclaré le second cité, tandis que le compagnon de Géraldine Maillet a admis que "oui, il agace", en parlant du prodige de 24 ans.

C'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posé en club

Des questions que l'on se pose dans les médias, mais que peuvent se poser également les joueurs de l'équipe de France. Interrogé en conférence de presse ce 22 mars, Ibrahima Konaté a tenu à répondre aux questions entourant la personnalité de Kylian Mbappé. "C'est un jeune garçon comme nous qui aime bien rigoler, qui aime bien s'amuser, et rien de plus, c'est un être humain comme tout le monde !", a déclaré le défenseur de Liverpool, avant de trancher sur la question que tout le monde lui pose : "C'est une très bonne personne, certaines personnes peuvent penser qu'il est arrogant, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posé en club et je dis : 'Mais vous êtes des fous ou quoi ? il est trop gentil !'."

Une réponse franche et sincère de la part d'Ibrahima Konaté, qui certifie que Kylian Mbappé est un joueur comme les autres. À voir s'il sera un bon capitaine désormais !