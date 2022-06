Kylian Mbappé : Ce diagnostic qui a tout changé dans son enfance

Il est probablement devenu en l'espace de quelques années la plus grande star française du sport. Depuis ses débuts à Monaco jusqu'au sacre avec les Bleus en 2018 en passant par son transfert record au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a franchi les étapes avec une précocité hallucinante. Déjà considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs du monde, le grand copain de Karim Benzema a polarisé l'attention des médias ces derniers mois. Tout le monde voulait savoir s'il allait rester à Paris ou partir à Madrid et contre toute attente, il a finalement décidé de rester dans le club de la capitale.

Une décision qui montre bien que Kylian Mbappé est un joueur différent des autres et qui a décidé de tracer son propre chemin. Une attitude et un comportement différent qu'il a depuis sa plus tendre enfance puisque cela a commencé à l'école, lorsqu'il était enfant. Le footballeur s'ennuie en cours, ce qui inquiète ses professeurs et ce dès la maternelle. Le gamin de Bondy ne peut pas suivre un enseignement "normal" selon sa professeure de l'époque, mais un diagnostic va permettre de mettre un mot sur les problèmes du jeune garçon.

Sa mère Fayza très présente à ses côtés

En effet, lorsqu'il se trouve en CE2, Kylian Mbappé est diagnostiqué surdoué, ce qui explique son attitude en cours. Sa mère Fayza va alors l'aider à se concentrer en multipliant les activités. Théâtre et solfège, le grand frère d'Ethan va tout essayer pour canaliser son trop-plein d'énergie. Cela fonctionne et les résultats suivent, jusqu'à ce que sa passion dévorante pour le football ne vienne s'immiscer. "En primaire, il avait 20 partout. Puis, à mesure que grandissait son obsession pour le foot, les notes sont devenues irrégulières", se remémore Fayza Lamari dans un entretien accordé à Paris Match, en 2021.

Diagnostiqué surdoué très jeune, Kylian Mbappé a démontré par la suite qu'il l'était également un ballon au pied !