Kylian Mbappé surmédiatisé ? Sa mère a pris "24 kg" en quelques mois !

C'est une trajectoire à l'ascension vertigineuse que vit Kylian Mbappé depuis ses premiers pas à l'AS Monaco. Le jeune footballeur de 22 ans a longtemps été annoncé comme un phénomène, mais encore fallait-il le prouver sur le terrain. Après des débuts prometteurs, il explose en ligue des champions, signe au Paris Saint-Germain et fait une Coupe du Monde 2018 stratosphérique pour son âge. De quoi l'installer rapidement comme l'un des footballeurs les plus populaires de la planète. Si les derniers mois ont été plutôt compliqués entre un Euro raté et un été mouvementé avec ses envies de quitter la capitale, le gamin de Bondy reste l'un des footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux.

Il était devenu Justin Bieber, et ça m'a fait peur

Une médiatisation précoce et soudaine qui a été pour le moins difficile à vivre pour ses proches et particulièrement sa mère, Fayza Lamari. En interview pour Le Parisien aujourd'hui, celle qui est en plein divorce, explique qu'elle n'a pas bien vécu ce bouleversement. "Après son premier match de Ligue des champions face à Manchester City en 2017, où il marque un but, je me suis demandé ce qui se passait. Il était devenu Justin Bieber, et ça m'a fait peur", confesse-t-elle. Très suivi sur les réseaux sociaux, il compte près de 60 millions d'abonnés sur Instagram notamment, Kylian Mbappé est une icône du sport mondial et ce statut n'a pas été facile à gérer pour Fayza. "Entre Manchester City et son transfert au PSG, j'ai pris 24 kg", dévoile la mère du nouveau coéquipier de Lionel Messi .

Déchaînant toutes les passions, Kylian Mbappé est autant idolâtré par certains que détesté par d'autres, et les critiques n'ont pas toujours été simples à accepter selon sa mère : "Au départ, c'est très difficile, car vous n'êtes pas préparés à ça. Et puis au fil du temps, vous éteignez tout car certains commentaires sont d'une telle violence". Devenu la cible des attaques après son pénalty raté contre la Suisse, le grand copain de Karim Benzema peut compter sur sa mère pour faire front. "Il a 22 ans, il va commettre des erreurs, mais il ne méritait pas tout ce qui lui est arrivé. Donc là, je sors telle une louve", prévient Fayza Lamari.