L'amour est dans le pré : Découvrez les clips au son particulier de Perrine, la prétendante de Sébastien

Ce lundi 3 octobre 2022, M6 diffuse un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Les fidèles téléspectateurs du programme de dating retrouvent ainsi Karine Le Marchand aux commandes de la soirée, mais aussi les agriculteurs qui accueillent leurs prétendantes à la maison. Sébastien se retrouve ainsi entre Perrine et Léa, qui ne s'entendent pas vraiment. Le visage de la première est familier pour certains. En effet, cette responsable administrative dans le Nord est également chanteuse amatrice. Elle a même participé à The Voice Belgique. Mais son interprétation du tube Encore un soir de Céline Dion n'a pas suffi à la mener plus loin dans la compétition puisqu'elle a été éliminée à l'issue de la première soirée des live. Si elle n'a pas encore montré ses talents à Sébastien, sur sa chaîne YouTube, Perrine publie des vidéos de ses interprétations.

Son premier clip vidéo a été partagé il y a 6 ans, en novembre 2015. La jolie brunette interprétait Radioactive de Imagine Dragons. Puis, dans la foulée, elle a repris Always Remember Us This Way de Lady Gaga. Sur ces vidéos, elle apparaît concentrée face à un micro professionnel, installé dans ce qui semble être son salon. Des reprises qui semblent plaire aux internautes à en croire les commentaires, mais qui démontrent un certain son particulier. En effet, la voix de Perrine s'entend comme en arrière son, derrière une mélodie peut-être un poil trop forte. Un style bien à elle !