La petite maison dans la prairie : Melissa Gilbert est la grande soeur d'un autre acteur de la série... un personnage principal

De nombreuses familles se sont réunies, face à la télévision, pour assister à l'évolution du clan Ingalls. Depuis le début des années 1970, la série La petite maison dans la prairie est diffusée, rediffusée et rerediffusée sur un peu toutes les chaînes... tant et si bien que les aventures de Charles, Caroline, Marie et Laura n'ont plus de secrets pour personne. Ou presque. Saviez-vous que Melissa Gilbert, qui jouait l'adorable héroïne aux tresses rousses dans le programme, donnait parfois la réplique à son propre frère ?

Leurs personnages n'étaient pas grands amis. Pendant 9 saisons, plus de 200 épisodes, Melissa Gilbert a incarné Laura Ingalls, qui était notamment, au début de la série, l'ennemie jurée de Nellie Oleson - Alison Arngrim. Or, dans la famille Oleson se trouvait... le frère de Melissa Gilbert, c'et à dire Jonathan Gilbert, qui prêtait ses traits au jeune Willie. Les deux comédiens avaient été, très jeunes, adoptés par un couple d'acteurs, formé par Paul Gilbert et Barbara Crane, qui avait également pris sous son aile une autre petite fille baptisée Sarah - elle a été coanimatrice de l'émission The Talk pendant neuf ans.



Il a eu 18 ans et a tout simplement disparu

Née le 8 mai 1964, Melissa Gilbert avait été adoptée parce que ses parents biologiques craignaient de ne pouvoir subvenir à ses besoins. Si elle a grandi avec Jonathan, ce dernier a souhaité coupé les ponts avec sa famille dès qu'il a eu 18 ans. Voilà donc des années qu'il n'a adressé la parole à personne. Après avoir connu le succès dans La petite maison dans la prairie, Jonathan Gilbert a joué pour quelque discrètes productions, puis s'est tourné vers un tout autre domaine : celui de la finance. Il a obtenu un MBA, dans ce domaine, durant l'année 2014. Dans l'un des ouvrages qu'elle a écrit depuis son expérience sur les plateaux de tournage, Melissa Gilbert évoquait cette absence, qui l'a d'abord peinée... avant qu'elle ne soit obligée de faire avec. "Il a eu 18 ans et a tout simplement disparu, rappelait-elle. Bien qu'il soit réapparu une ou deux fois, je ne l'ai vu que trois fois au cours des deux dernières décennies. Je suis en paix avec cela..."