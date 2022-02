Lââm en deuil : Nouveau look pour "repartir à zéro", elle dévoile des images

Le 2 novembre, Lââm postait un message sur son compte Instagram auquel personne ne s'attendait. Son mari Robert Suber, DJ à qui elle était mariée depuis 1996, était emporté par un cancer diagnostiqué quelques mois plus tôt : "Il est tombé malade le 20 août. Il est décédé le 25 octobre d'un cancer du pancréas dans une souffrance horrible que je ne souhaite à personne. On n'a rien compris, tout est allé si vite."

Lââm tente tant bien que mal de se relever et de continuer à vivre sans son époux. Mais le deuil s'annonce long et compliqué. En manque de sa moitié, l'interprète de Je veux chanter pour ceux ne cesse de rendre hommage à son mari sur les réseaux sociaux et de crier sa peine. Le 6 janvier dernier, elle avait même fait craindre le pire à ses abonnés en postant un mystérieux message : "Des chocolats pour oublier ma douleur, c'est mieux que des médecins ou le suicide. (Repose en paix mon tendre mari). Non je ne vais pas bien, je n'irai plus jamais bien. Comme ça vous savez. Je mange pour oublier. Je ris pour survivre rien de plus. C'est mieux que les médocs ou le suicide. J'attends une crise cardiaque. Merci pour vos messages. Bises et bonne soirée". Face à l'inquiétude du public, Lââm avait supprimé son post. Son chagrin, lui, est malheureusement resté...