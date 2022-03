Lady Gaga : Sacrée sous les yeux de sa maman, la sublime Cynthia Germanotta

Comme la planète Mode en temps de Fashion Week, l'industrie du cinéma vibre au rythme de ses cérémonies de récompenses ! Lady Gaga les enchaîne et était encore de sortie mercredi soir. Après les Critics Choice Awards et les BAFTA, l'icône pop poursuit son défilé de looks, cette fois sous les yeux admiratifs de sa maman...

Mercredi 16 mars 2022, Lady Gaga (de son vrai nom Stefani Germanotta) et sa mère Cynthia Germanotta se sont rendues au TAO Downtown, à New York. Mère et fille ont assisté aux New York Film Critics Circle Awards, cérémonie organisée par le NYFCC (New York Film Critics Circle). Le cercle a à son tour honoré les oeuvres marquantes de l'année passée et leurs protagonistes. Lady Gaga y a reçu le prix de la Meilleure actrice pour son rôle dans le film House Of Gucci.

Renversante en robe noire Jason Wu, Lady Gaga a accepté sa récompense sous les applaudissements de l'assistance. Dans House of Gucci, film inspiré de faits réels, Lady Gaga interprète le personnage de Patrizia Reggiani, ex-épouse de Maurizio Gucci, ancien PDG de Gucci et petit-fils du fondateur de la maison, Guccio Gucci. Maurizio a été assassiné par un tueur à gages, devant le siège de son entreprise à Milan le 27 mars 1995, un an et demi après la vente du reste de ses actions Gucci au groupe d'investissement émirati Investcorp, pour une somme comprise entre 150 et 200 millions de dollars. Patrizia Reggiani et leurs deux filles, Allegra et Alessandra, avaient assisté à ses obsèques.

Patrizia Reggiani a été arrêtée le 31 janvier 1997 par la police milanaise, avec deux complices placés sur écoute lors de l'enquête. Ils avaient révélé lors d'échanges téléphoniques que Patrizia Reggiani était la commanditaire du meurtre. Elle avait accepté de verser la somme 610 millions de lires (un peu plus de 315 000 euros en ancienne monnaie italienne) à l'auteur de l'assassinat.

Lady Gaga et sa maman n'étaient pas les uniques invités de marque des New York Film Critics Circle Awards. Maggie Gyllenhaal et son mari Peter Sarsgaard, le réalisateur Martin Scorsese, Alana Haim (chanteuse du trio HAIM et héroïne du film Licorice Pizza) et Renate Reinsve ont également assisté à l'événement.