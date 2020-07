Laeticia Hallyday de retour à Paris avec Pascal Balland, plus blonde que jamais

Elle a la bougeotte ! Depuis son retour en France le 18 juin dernier, Laeticia Hallyday ne cesse de faire des va-et-vient entre Paris et d'autres destinations européennes. De retour dans la capitale pour enfin sceller l'accord définitif concernant l'héritage de Johnny, la veuve du Taulier ne chôme pas. Accompagnée dans ce voyage de ses filles Jade et Joy, Laeticia a également eu la joie immense de retrouver son compagnon Pascal Balland.

Quelques jours après son arrivée, elle s'offrait une escapade en Italie, en Toscane. Accompagnée de Pascal, Laeticia a partagé plusieurs photos de ses visites à Pise et Florence sur son compte Instagram. Après cette parenthèse enchantée, Laeticia est rentrée à Paris pour finaliser les transactions avec Laura Smet et David Hallyday. Et le clan Hallyday peut enfin tourner cette douloureuse page, puisque comme elle l'a annoncé dans un communiqué, "un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday".

Et la guerre est également terminée avec David Hallyday, qui a annoncé par le biais de son avocat se "désister de toute action" en justice. "Nous nous réjouissons de cet accord (...). Plus simplement nous ne demandons rien et dès lors qu'il y a cet accord, nous nous désistons de toute action".

Sans doute pour fêter toutes ces bonnes nouvelles, Laetitia a de nouveau quitté Paris début juillet pour s'offrir un autre voyage en amoureux avec Pascal, en Grèce cette fois. Le jeune couple, qui se fréquente depuis l'été 2019, a profité des somptueux paysages de l'île d'Hydra, au Sud d'Athènes.

Mais comme le prouve son compte Instagram. La belle blonde est de retour à Paris, plus blonde que jamais. Elle s'est en effet rendue chez son "coloriste préféré", Louis, du salon David Mallett à Paris, pour entretenir sa chevelure. Et elle a apparemment opté pour un beau blond platine, parfait pour l'été.

On ne sait pas encore jusque quand Laeticia Hallyday compte rester en France, mais nul doute qu'elle va profiter encore un peu de son amoureux, qui lui a cruellement manqué pendant tout le confinement.