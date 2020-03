Laeticia Hallyday : Selfie inattendu avec Jade et régalade avec les Piège

C'est un nouvel instant mère-fille, inattendu, que Jade Hallyday a choisi de partager avec les 84 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Le 9 mars 2020, l'adolescente de 15 ans s'est dévoilée dans les toilettes d'un restaurant de Santa Monica, à Los Angeles, en compagnie de sa maman Laeticia Hallyday. L'établissement en question, que Jade a identifié dans sa publication, est le Ivy at the Shore situé sur Ocean Avenue.

Toujours un peu plus en route vers l'âge adulte, affirmant son style, Jade Hallyday portait un jean taille haute et un crop top à fines bretelles pour prendre la pose avec sa maman. Laeticia Hallyday, quant à elle en longue jupe multicolore et haut à manches longues camel, ses cheveux blonds relevés en queue de cheval haute, semblait surprise que sa fille aînée réalise un selfie dans les toilettes du restaurant. Une mode en vogue chez les stars, qui a envahi les réseaux sociaux.

Tandis que Jade a montré de l'assurance sur cette photo inattendue, sa maman ne semblait pas vraiment préparée, concentrée à se remettre du baume à lèvres. "Mother and daughter" (mère et fille) a simplement commenté Jade en légende. Cette photo a certes été publiée le 8 mars, mais elle avait été réalisée la veille, le samedi 7 mars lorsqu'elle est allée déjeuner avec sa mère, mais aussi sa petite soeur Joy (11 ans) et leurs amis Jean-François et Élodie Piège, accompagnés de leur fils Antoine.

Comme à chacune de ses publications, Jade Hallyday a reçu de nombreux commentaires, dont un de Mathilde Balland, son amie scolarisée tout comme elle au lycée français de Los Angeles, qui est aussi la fille de Pascal Balland, le compagnon de Laeticia Hallyday. "Trop cute", a ainsi commenté Mathilde Balland. "Mercii, love love" a répondu Jade.