Lara Fabian brise le silence sur ses noces avortées : cet ex qui l'a demandée en mariage, avant d'annuler

C'est aux côtés de son amie Nathalie, sa meilleure amie, que Lara Fabian va rencontrer Rick, un jeune pianiste et chanteur belge qui sera l'une des rencontres les plus importantes de sa vie, comme le révèle l'artiste de 52 ans dans son dernier livre Tout, publié le 22 septembre dernier chez Libre Expression. Dans ce superbe ouvrage, offrant à ses lecteurs d'enivrantes histoires et de belles illustrations très personnelles et culinaires, elle revient sur sa romance avec lui mais surtout son mariage avorté.

Ils ont été "inséparables" pendant quatorze ans. C'est à ses côtés qu'elle va faire son grand voyage vers le Québec, celui-là même qui a changé sa vie à jamais. Pendant quasiment neuf années, Lara Fabian et Rick vont avoir bien du mal à joindre les deux bouts. Ils ramaient, et galéraient parfois à "payer le loyer", et "même à manger". Une période dont elle se souvient avec beaucoup de tendresse, une période durant laquelle elle a donc bien failli se marier avec Rick. Un soir dans les années 1990, "Rick me demande en mariage", partage l'interprète de Je t'aime. Mais ce mariage ne se fera jamais, comme le révèle celle qui partage désormais sa vie avec Gabriel, un magicien d'origine sicilienne qu'elle a épousé en juin 2013.

Le mariage ne se fera pas

Car finalement Rick se rétracte. "Celle que jusqu'ici j'ai préféré cacher, c'est celle où Rick m'expliquera quelques jours après l'émission que les noces n'auront pas lieu, raconte-t-elle dans l'ouvrage. La situation est encore précaire, dit-il, nous devons nous concentrer sur ma carrière." "Le mariage ne se fera pas", partage Lara Fabian avec ses lecteurs. Elle tient néanmoins à préciser que du côté de Rick, cela. ne change rien à l'histoire, après tout il l'aime. "J'accuse le coup, peut-on lire. Mais très vite, je fais confiance à son instinct, et je me dis que je vivrai ce qu'il y a à vivre en temps réel." Et elle l'excuse, finalement réaliste sur leur situation à ce moment-là. "À sa décharge, il est vrai que, très souvent ç ce moment-là, on se demandait comment on ferait pour acheter de l'épicerie", a-t-elle souligné dans Tout.