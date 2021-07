Laura Smet : cette mauvaise nouvelle qui attriste ses fans

Elle tire définitivement un trait...Sur son compte Instagram ! L'actrice Laura Smet, 37 ans, vient de supprimer toutes ses photos et vidéos et a annoncé, via une story postée jeudi 1er juillet, qu'elle faisait ses adieux à la plateforme. Pas très branchée réseaux sociaux ? Il semblerait que la maman de Léo, 8 mois, fruit de ses amours avec son mari Raphaël Lancrey-Javal, fuit toute sorte de distraction. Peut-être pour mieux se concentrer sur l'éducation de ses enfants et sur son couple plutôt que de perdre son temps dans un monde virtuel.

En effet, l'actrice qu'on a pu voir dans le téléfim La Garçonne ou encore dans la comédie familiale La Sainte Famille, a déménagé au Cap-Ferret (Gironde) avec les siens. Un cocon loin du tumulte parisien et plus près de la nature, que Laura Smet affectionne particulièrement.

Dans les colonnes de Paris Match, en 2019, la jeune femme expliquait avoir trouvé en la personne de son mari, qui travaille dans l'univers audiovisuel, un véritable sentiment de bien-être. "Je suis devenue quelqu'un de serein", affirmait-elle, à coeur ouvert. Et que vaut la sérénité lorsqu'elle est parasitée par les notifications, commentaires et likes d'internautes à longueur de journée ?

A l'heure actuelle, la petite soeur de David Hallyday est toujours suivie par plus de 260.000 abonnés sur Instagram. En story, la jeune femme a précisé qu'elle ne donnera plus de ses nouvelles par le biais du réseau social et a invité ses fans à suivre son compte fan, tenu par une admiratrice, qu'elle a d'ailleurs remercié, pour rester informés.

Laura Smet a également salué sa communauté et leur a donné rendez-vous très prochainement au cinéma ! Un message subliminal pour annoncer la sortie d'un nouveau film ?