Laura Smet "rivale" de Laeticia Hallyday : "8 ans d'écart, c'est particulier"

Dans son nouveau numéro, en date du 16 juillet 2020, Paris Match dévoile une longue interview de Laeticia Hallyday, quelques jours après que la dernière épouse de Johnny Hallyday et sa belle-fille Laura Smet ont trouvé un accord définitif dans l'affaire de l'héritage. Quelques heures avant la parution de cet entretien dans lequel la veuve du Taulier revient sur ce "pacte" et évoque la grossesse de Laura Smet, celle-ci s'est confiée à RTL dans RTL Soir.

Voulant "rétablir certaines vérités" et déclarant avec véhémence "qu'il n'y aura jamais de paix possible" entre sa belle-mère et elle, la future maman a évoqué leurs différends, réitéré les reproches qu'elle a déjà formulés à son encontre concernant la disparition de Johnny, mais aussi, de manière plus inédite, leur différence d'âge. Laeticia est âgée de 45 ans, Laura en a 38.

Interrogée sur les déclarations de Laeticia Hallyday et sa version des faits concernant l'impossibilité pour elle de dire adieu à son père, Laura Smet déclare : "Ecoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que Laeticia, je l'ai rencontrée moi j'avais 12 ans, je me suis bien entendue avec elle. J'ai passé de très bons moments avec cette femme. J'ai passé des moments étranges aussi. Il y avait une rivalité (...) C'est vrai que j'étais un peu amoureuse de mon père, comme toutes les filles pouvaient l'être de leur papa. C'est très particulier, vous savez, on n'avait que huit ans d'écart avec Laeticia, donc c'est quand même assez particulier comme situation."

Alors que les deux femmes auraient pu faire de leur petite différence d'âge une force, en nouant par exemple des liens d'amitié - qui ont cependant longtemps existé -, force est de constater que cela leur a été impossible dans la durée. La faute peut-être à une certaine rivalité, comme l'a supposé le journaliste. "Malheureusement j'ai l'impression car pour en arriver là aujourd'hui, c'est quand même sanglant", confirme Laura Smet.

Même si entre elles la voie de la réconciliation semble bien obstruée ("elle a commis l'irrémédiable", accuse Laura), Laura Smet a fait savoir lors de son entretien qu'elle souhaitait tout de même que les choses s'apaisent. "Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait. Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n'ai pas du tout envie de passer ma vie à m'occuper de cette histoire qui est quand même sordide." En prenant la parole, elle n'aurait donc pas voulu mettre de l'huile sur le feu, juste "rétablir certaines vérités". Ses vérités à elle, son ressenti, forcément.