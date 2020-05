Laura Smet "stupéfaite" : elle réagit après l'annonce du biopic sur son père

Laeticia Hallyday et Laura Smet sont tombées des nues lorsque Olivier Marchal a annoncé être en train de travailler sur un biopic sur Johnny Hallyday. Une révélation faite au Figaro le 10 mai 2020.

En effet, le réalisateur de 61 ans à qui l'on doit notamment 36 quai des Orfèvres, Les Lyonnais, MR 73 ou encore Braquo et Les Rivières pourpres, est même allé jusqu'à assurer que Laeticia Hallyday lui aurait donné son accord pour mettre à disposition tout ce que Johnny gardait dans sa maison de Marnes-la-Coquette. C'est dans cette maison située dans les Hauts-de-Seine que Johnny Hallyday s'est éteint le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'était généralisé. Faux a depuis fait savoir la veuve du rockeur, qui n'était pas au courant de ce projet d'Olivier Marchal. Une information que ne détenait pas non plus Laura Smet, avant que le réalisateur ne s'exprime auprès du Figaro.

Mardi 12 mai, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a publié un message dans ses stories Instagram, afin de faire part de sa colère. "J'apprends par la presse qu'un biopic sur mon père serait en préparation !! Je suis stupéfaite que l'on n'ait pas jugé utile de me prévenir ni de me consulter. Merci de respecter notre famille, merci de respecter notre deuil", a écrit l'actrice de 36 ans.