Laure Manaudou maman aux petits soins : potions de fleurs et journée à la plage pour ses enfants

Après de magnifiques vacances en Guadeloupe en famille, Laure Manaudou est de retour chez elle en Gironde, où elle est installée avec son mari Jérémy Frérot et leurs deux enfants depuis plusieurs années maintenant. L'ancienne star de la natation profite d'un cadre de vie particulièrement agréable pour passer du temps en famille quand son emploi du temps le lui permet. L'ex de Frédérick Bousquet, avec qui elle a eu une fille, Manon, semble avoir trouvé son équilibre, loin de la capitale. Elle continue de participer à de nombreux projets, comme l'année dernière avec son frère Florent, et elle se montre toujours très active sur les réseaux sociaux.

Suivie par plus de 160 000 abonnés sur Instagram, l'ancienne sportive de 35 ans aime bien partager des moments de vie avec ses enfants, Lou (4 ans) et le petit dernier dont on ignore encore le prénom et qui est né en janvier 2021. Après un super voyage en Guadeloupe, ils sont rentrés à la maison et les deux garçons semblent déjà très complices puisqu'ils jouent déjà beaucoup ensemble. Dans sa story d'hier, Laure Manaudou a montré les deux garçons en train de s'amuser dans le jardin familial. "La potion de pâquerettes et boutons d'or", explique celle qui a fêté ses 4 ans de mariage il y a quelques semaines. Sur la photo on peut voir ses enfants de haut, s'amuser sagement à cueillir les fleurs du jardin.

Belle journée à la plage pour Lou et son petit frère

Après la journée à la maison, Lou et son frère ont eu droit à une sortie à l'extérieur aujourd'hui. Toujours dans sa story, Laure Manaudou a publié une nouvelle photo il y a seulement quelques heures de la belle journée à la plage qu'elle passe avec ses deux petits. "C'est l'amour à la plage", ajoute-t-elle en commentaire sur la photo, toujours prise de haut pour préserver l'anonymat de ses enfants. Une fois de plus, la complicité est de mise puisque Lou et son petit frère s'amuse ensemble à faire des châteaux de sable (des photos à retrouver dans le diaporama).

Très proche de ses enfants, Laure Manaudou les gâte en ce moment avec de beaux moments en famille et il semblerait bien que Lou et son petit frère soient déjà les meilleurs amis du monde !