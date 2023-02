Laurence Ferrari et Thomas Hugues : Leur fille Laetitia va se frotter à un sacré challenge !

Nouvelle année, nouveau défi ! Laetitia Hugues, la fille de Laurence Ferrari et de Thomas Hugues, a décidé de se frotter à un sacré challenge... celui du semi-marathon, qui prendra place le dimanche 5 mars 2022 dans la ville de Paris. La jeune femme s'apprête donc à courir en petites foulées les 21,097km de cet évènement sportif qui démarrera au niveau du Pont de Sully, dans le 5e arrondissement de notre capitale. Pour annoncer au monde qu'elle allait participer, elle a donc partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, non sans humour !

C'est très important pour un joggeur professionnel... comme moi !

Dans ces quelques images dévoilées sur Instagram, on découvre effectivement Laetitia Hugues, qui ressemble parfaitement à son papa, en plein essayage, 10 jours avant qu'elle ne se rende sur la ligne de départ de L'Harmonie Mutuelle semi-marathon de Paris 2023. Après avoir réchauffé son legging au sèche-cheveux, elle a enfilé son pull rouge de la marque Hollister, son bonnet noir et son écharpe grise ainsi qu'un accessoire très spécial, commandé au préalable sur Amazon. "La pochette qui se met sur le bras, explique-t-elle. C'est très important pour un joggeur professionnel... comme moi !" En se filmant en pleine course, elle s'est toutefois demandée, malgré cet effort de look : "Pourquoi tout le monde est hyper stylé quand il court ? Moi, franchement..."

Quand elle ne se lance pas dans un défi sportif, Laetitia Hugues évolue dans un domaine proche de celui de ses parents, Laurence Ferrari et Thomas Hugues, journalistes et animateurs télé. Elle travaille effectivement dans le domaine de l'audiovisuel puisqu'elle est réalisatrice de documentaire. Elle s'est alliée à deux amies pour créer la société de production, Poppy Prod., et suit sa propre voie depuis. Son enfance, sa famille... voilà qui l'a sans doute influencée dans ses choix professionnels. "Ça leur arrivait de gambader dans le décor et en régie, racontait son père sur Non Stop People. Ils sont quand même un peu derrière la caméra, mais pas forcément devant." Chacun sa route, chacun son chemin...