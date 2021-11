Laurent Ournac : Ce plaisir retrouvé qu'il s'interdisait lorsqu'il était en surpoids

Laurent Ournac est un homme nouveau depuis qu'il a perdu beaucoup de poids, plus de 50 kilos grâce à une sleeve gastrectomie (opération qui consiste à retirer une partie de l'estomac). L'animateur et comédien de 41 ans a révélé qu'avant son opération, il s'interdisait un petit plaisir en famille à cause de sa condition physique.

Celui qui incarne Tom Delormes dans la série à succès Camping Paradis, a réalisé un épisode spécial à la montagne dans le domaine de Morzine, situé dans les Alpes. Durant le tournage de cet épisode qui sera diffusé le 6 décembre sur TF1, l'acteur-réalisateur a reçu la visite des siens : sa femme Ludivine et leurs enfants Capucine et Léon (8 et 2 ans). Interviewé par nos confrères de Télé Magazine à cette occasion, Laurent Ournac a fait des révélations.

"C'était la première fois que Léon allait au ski. Capucine, elle, avait déjà sa première étoile", a expliqué l'animateur qui passe désormais derrière la caméra et a appris à skier, il y a six ans. "J'estimais que le poids était un handicap dans ce genre discipline où l'on passe, au début, beaucoup de temps à tomber. Je n'aurais pris aucun plaisir à skier. Maintenant, je suis plus à l'aise dans mon corps pour bouger", a-t-il fait savoir, content de pouvoir profiter de plaisirs aussi simples.