Laurent Ruquier bientôt face à un grand bouleversement ? Nouvelles intriguantes...

La peur de la saison de trop ? C'est ce qui tracasserait en ce moment Laurent Ruquier. En effet, après seulement deux saisons passées à animer sa nouvelle émission On est en direct (France 2), l'animateur de 59 ans serait déjà prêt à la quitter selon nos confrères de Puremédias. Il la présente d'ordinaire chaque samedi en seconde partie de soirée au côté de la journaliste Léa Salamé, qui est arrivée à la rentrée 2021 seulement. Cette dernière pourrait bien continuer à défendre le talk-show dans le futur, mais seule. Des informations auxquelles ni Laurent Ruquier ni France Télévisions n'ont souhaité réagir pour l'heure.

Cette décision de Laurent Ruquier surviendrait en tout cas seize années après qu'il ait investi la case horaire du samedi soir pour la première fois et pour ne plus jamais la quitter. C'est en 2006 que tout a commencé pour l'animateur en couple avec le beau Hugo Manos. À l'époque, il lance sur France 2 On est pas couché. Un programme devenu culte qui a révélé au grand public de nombreuses personnalités, comme le couple de polémistes formé par Eric Zemmour et Eric Naulleau ou encore sa complice d'aujourd'hui Léa Salamé qui faisait équipe avec Yann Moix.

Après un lourd désaccord avec la productrice du show Catherine Barma, Laurent Ruquier avait arrêté On n'est pas couché en 2020 et commençait à présenter à la place On est en direct, produit désormais par Philippe Thuillier. L'animateur avait d'abord exercé seul avec de recruter sa collègue Léa Salamé pour une touche plus politique en marge des prochaines élections présidentielles.

Si les informations de Puremédias se confirment, les téléspectateurs n'en auront en tout cas pas tout à fait fini avec Laurent Ruquier puisqu'il sera toujours à l'antenne chaque dimanche en fin d'après-midi avec Les Enfants de la télé, qui rencontre de plus en plus de succès avec le temps. En parallèle, Laurent Ruquier sera normalement toujours aux commandes des Grosses têtes sur RTL. Une émission qu'il décline de temps en temps en prime télé sur France 2.