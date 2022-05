Laurent Ruquier en couple avec Hugo Manos : l'animateur se montre en photo avec son amoureux... et c'est rare !

Ensemble depuis près de cinq ans, Laurent Ruquier et Hugo Manos s'exposent un peu plus. L'animateur est apparu dans plusieurs vidéos de son compagnon publiées sur Tik Tok, des séquences qui lui avaient valu des critiques, que le couple balaye aisément.

C'est en février dernier, dans l'émission TPMP People, qu'Hugo Manos avait officialisé le couple qu'il forme avec Laurent Ruquier. Depuis, les confidences fusent... Récemment invité dans l'émission Chez Jordan, Hugo Manos s'était largement confié sur son couple et notamment sur sa grande différence d'âge avec Laurent Ruquier. 26 ans les séparent... "C'est un peu la facilité. Dès qu'un couple dénote, par la différence d'âge ou des profils totalement différents, l'attaque préférée des internautes, c'est de trouver un intérêt ou une stratégie", s'était défendu Hugo Manos, ajoutant emmerder tous ceux qui critiquent son couple. "Ça a été quelque chose d'inédit pour moi. Je ne suis pas plus friand que ça des personnes plus âgées que moi. Après, honnêtement, je trouve que Laurent est quelqu'un qui se bonifie avec l'âge, je l'ai trouvé séduisant, avoue-t-il. Et intellectuellement, j'ai besoin d'être stimulé. On partage énormément de valeurs similaires. On se comprend. Ça a été instantané", avait-il ajouté.

Autant dire que ces deux-là ne sont pas prêts de se quitter !