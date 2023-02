Laurent Ruquier : Son projet bébé avec Hugo Manos reporté, explications

Pour la plupart des couples, l'amour se concrétise par un mariage ou un enfant. S'ils n'ont pas choisi la première option, Laurent Ruquier et Hugo Manos ont évoqué l'idée d'avoir un enfant. Mais ce beau projet semble avoir été mis de côté. Interviewé par le magazine Public, en kiosques ce vendredi 10 février, le chroniqueur de TPMP People a indiqué que l'arrivée d'un bébé dans la famille n'était plus d'actualité. Non pas pour des raisons de séparation ou de tensions entre les amoureux mais pour un constat bien réfléchi.

S'il est plus que prêt à devenir papa, Hugo Manos admet que ce n'est pas du tout le bon timing : "Pour avoir un enfant, il faut se sentir accompli, et je suis encore en recherche de l'activité qui va me galvaniser. Ce n'est pas le bon moment pour un projet aussi important" a-t-il indiqué. En attendant, le couple a adopté Tigane, un chiot labrador adorable. A 34 ans, le mannequin a encore du temps devant lui pour envisager l'adoption ou une gestation pour autrui comme ont pu le faire Christophe Beaugrand et son mari Ghislain Gerin. A 59 ans, le temps commence à filer pour Laurent Ruquier, mais ils l'admettent tous les deux, la différence d'âge n'a jamais été un problème entre eux.

Prise de contact sur les réseaux sociaux

Le destin a mis Laurent Ruquier en travers de la route d'Hugo Manos il y a cinq ans. A l'époque, aucun jeu de séduction puisque l'animateur télé souhaitait avoir des informations sur une discipline qu'Hugo connaissait par coeur : "Nos premiers échanges sur Insta n'ont pas été basés sur une relation amoureuse : il m'a posé des questions sur l'électrostimulation." Malgré 26 ans d'écart, pas de gap de génération, au contraire : "Les premiers moments ensemble ne m'ont fait sentir aucun décalage. C'est peut-être cette singularité qui m'a donné envie de construire quelque chose. Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge."

Cet avis, Laurent Ruquier le partage complètement. Le chef des Grosses Têtes évoquait récemment leur relation et l'évidence qui s'était vite imposée à eux : "Il a 34 ans, ce n'est pas un gamin non plus ! Et puis je pense sincèrement que l'amour n'a pas d'âge. Je vous assure qu'Hugo pense pareil. Je crois que c'est d'abord une histoire de rencontre." Le hasard ayant bien fait les choses, ces deux-là ne sont pas près de se lâcher !