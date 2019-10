Léa François, enceinte et resplendissante face à Brigitte Fossey

Les 4 et 5 octobre derniers avait lieu la huitième édition du Festival des héros de la télé à Beausoleil dans les Alpes-Maritimes. Un défilé de stars de la télévision française a ainsi foulé le tapis rouge de cet événement se déroulant aux portes de Monaco.

Comme les années précédentes, c'est la série de France 3, Plus belle la vie, qui était majoritairement à l'honneur avec la présence d'une grande partie de ses acteurs phares. On a ainsi pu voir la belle Léa François, exhibant fièrement son baby bump sous le soleil beausoleillois. La jeune femme de 31 ans, rendue célèbre grâce à son rôle de Barbara dans la série diffusée quotidiennement, s'apprête à accueillir son premier enfant dans les mois prochains. Le week-end dernier, elle est apparue resplendissante et arborant un large sourire au côté de ses acolytes Stéphane Henon, Jérôme Bertin, Élodie Varlet, Diane Robert, Stéphanie Pareja ou encore Caroline Riou.

Le Festival, toujours en collaboration avec la Commission du film Alpes-Maritimes Côte d'Azur, a cette année reçu comme invités d'honneur Brigitte Fossey (Jeux interdits) ainsi que Martin Lamotte (Papy fait de la résistance).

Tout ce joli petit monde a également pu croiser la route de Brahim Zaibat, Bernard Le Coq (Une famille formidable), Henri Garcin, Xavier Widhoff (Demain nous appartient) ou encore la belle Julie Ferrier. Une nouvelle réussite ensoleillée pour ce Festival annuel combinant expositions, projections et bien entendu remise des Trophées du Public 2019 pour clôturer l'événement organisé par Patrick Jorge.