Les Anges : Mariage d'une ex-candidate ! Robe blanche et portrait de famille, photos de la cérémonie

En story, toujours sur le réseau social de partage d'images, Claire Tomek donne des nouvelles ce lundi 27 juin 2022. "C'est beau de se marier mais les jours d'après sont durs ! J'ai mal au crâne, mon foie demande une émancipation et mon corps tout entier a du mal à suivre. Reprise du taff et de l'entraînement aujourd'hui", lance-t-elle, visiblement crevée. Puis, dans la foulée, elle indique avoir "tellement de chance" d'avoir son fils. "Il a été adorable à la mairie et toute la journée ! Il a pu faire une petite sieste au retour de la mairie et l'après-midi mais beaucoup de monde et de bruit, raconte-t-elle. Et malgré tout il a été super cool, souriant avec tout le monde alors qu'il a les dents du haut qui percent en plus. Bref je mesure la chance que j'ai d'avoir cet enfant."

Vive les mariés !