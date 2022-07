Les Anges : Une candidate rompt soudainement ses fiançailles, révélations fracassantes sur sa rupture

Sarah Martins avait surpris tout le monde en février dernier. A l'occasion de la Saint-Valentin, l'ancienne candidate des Anges (saison 10, en 2018) avait annoncé qu'elle s'était fiancée. "Les amis je vous annonce officiellement mes fiançailles. Mon chéri et moi avons décidé de nous remettre ensemble et il m'a fait sa demande il y'a quelques jours. Nous avons décidé de le célébrer et de l'annoncer à nos proches ainsi qu'à vous en ce jour de l'amour", avait-elle notamment écrit. Mais désormais, cette histoire d'amour s'écrit au passé et la jeune femme a expliqué pour quelle raison.

Le 15 juillet 2022, à la grande surprise de ses abonnés, Sarah Martins avait révélé que l'homme auquel elle s'était fiancée (et dont elle n'a jamais dévoilé l'identité) ne faisait plus partie de sa vie. Si ce jour-là, elle n'avait pas souhaité s'épancher sur les raisons de leur rupture, elle a été plus bavarde le 21 juillet. Après avoir rappelé qu'elle avait fait le choix de quitter celui avec qui elle était en couple depuis près d'un an, elle a évoqué "des hauts et des bas" survenus dans leur relation. "J'ai fait des efforts. (...) Je lui ai laissé plus sa place que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai fait énormément d'efforts pour que ça marche", a-t-elle précisé.

Malgré cela, impossible pour Sarah Martins de continuer. Sa maman était "très très malade", une situation dont elle souffre beaucoup. Et jamais elle n'a pu compter sur son ancien fiancé pour la soutenir dans cette épreuve comme elle l'a expliqué : "La seule chose qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que j'ai eu besoin de lui parce que ma maman a été très malade. Donc j'avais besoin de lui mentalement, physiquement. Juste un : 'T'inquiètes pas, je suis là.' Je ne l'ai pas eu et il a même été méchant."

Sarah Martins pas soutenue

L'homme en question aurait eu "un comportement lâche" envers elle. Il allait et venait sans jamais dire à Sarah Martins ce qu'il faisait. "Mec, tu vois que je suis en train de vivre un truc super difficile. Je suis super mal même si j'ai un caractère fort et que je fais la femme forte parce que je n'aime pas montrer mes faiblesses, intérieurement je suis très fragile et sensible. Tu n'as pas à faire ça quand quelqu'un te donne autant de sa personne et que toi à l'inverse tu l'assommes (...). Tu ne trouves rien de mieux à faire que d'en rajouter. Tu fais le mec, tu respectes rien, tu pars, tu rentres, tu me parles mal, tu me délaisses... J'ai même pas eu un petit soutien", s'est agacée celle qui a déjà été fiancée par le passé.

Désormais, Sarah Martins compte aller de l'avant et a promis de ne plus parler de son ex. Pour l'heure, l'influenceuse - qui est passée par la case chirurgie esthétique - ne veut plus entendre parler d'amour.