Les Enfoirés 2020 : Les larmes de Jenifer, l'audience plus qu'au rendez-vous !

C'est LE rendez-vous annuel des Français ! Vendredi 6 mars 2020, les téléspectateurs de TF1 ont troqué un épisode de Koh-Lanta contre la diffusion du concert de la troupe des Enfoirés. Les artistes, réunis en faveur des Restos du Coeur, avaient mis en boite ce show en janvier dernier depuis l'AccorHotels Arena de Paris. Il a fait un carton d'audience.

Comme s'en est félicité le compte Twitter de la chaîne, tous les compteurs étaient au vert cette année. Pas moins de 9,5 millions de téléspectateurs ont regardé le concert avec un pic d'audience à 10,2 millions. Il s'agit, à date, de la meilleure audience de l'année. Le show était large leader sur toutes les cibles et, surtout, il était en hausse par rapport à l'an dernier. Pour cette nouvelle édition, le public a pu compter sur la première participation de la footballeuse Amandine Henry, de l'humoriste Inès Reg, de la jeune gagnante de The Voice Maëlle, du groupe Boulevard des Airs - qui a co-écrit et composé l'hymne de cette année A côté de toi - ou encore de la chanteuse Vitaa... C'était aussi le grand retour de la populaire Véronique Sanson, Enfoirée de la première heure il y a déjà trente ans. Elle a participé au tableau autour de sa chanson Visiteur et voyageur.

Fidèle parmi les fidèles depuis plusieurs années, la chanteuse Jenifer a été émue aux larmes lorsqu'elle a pris part au tableau autour de la chanson Mourir sur scène de la regrettée Dalida avec Marie-Agnès Gillot, Nolwenn Leroy, Maëlle et Vitaa. "C'était magnifique. On a eu une démarche d'émotions très très forte. Ça m'a émue à la fin. C'était trop beau", a-t-elle déclaré face caméra, depuis les coulisses, après une standing ovation du public. Une prestation largement saluée sur les réseaux sociaux.

La quarantaine d'artistes, comprenant notamment Patrick Bruel qui avait continué les représentations malgré une mauvaise chute, a proposé pas moins de vingt chansons d'hier à aujourd'hui. Au programme ? Tout oublier, La grenade, Djadja ou encore Le temps des cathédrales, Juste une illusion, Vivre pour le meilleur... Une setlist qui accompagnait aussi des sketchs dont un qui n'a pas manqué de faire sourire puisqu'il comprenait une petite blague autour de la fameuse malle de Carlos Ghosn.

Pour rappel, 1 CD ou un 1 DVD du spectacle, c'est 17 repas offerts.