Les frères Bogdanoff métamorphosés physiquement : la fille d'Igor, Sasha, évoque leur transformation et les "mystères"

Invitée comme témoin du jour sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi 27 mars 2023 sur C8, Sasha Bogdanoff (33 ans) s'est exprimée pour la première fois sur son père et son oncle depuis leur disparition des suites de la Covid-19 à 72 ans, deux personnalités aussi fascinantes et mystérieuses. La fille d'Igor, scientifique décédé le 3 janvier 2022, quelques jours après son frère Grichka qui a lui rendu son dernier souffle le 28 décembre précisément, a notamment été interrogée sur l'apparence physique du célèbre duo. Aux côtés de la jeune femme devant les caméras, son avocat maître Emmanuel Ludot.

Venue pour parler de l'héritage des Bodganoff face à Cyril Hanouna, l'autrice-compositrice-interprète a également réagi à un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Benjamin Castaldi a demandé à Sasha Bogdanoff sur le changement physique de son père et de son oncle, se demandant s'ils ont refait quelque chose : "Ils ont quand même beaucoup changé en quinze ans." Ce à quoi, elle répond : "Ça fait partie du mystère Bogdanoff. Ça leur appartient, je vais leur laisser je ne dirai absolument rien. Je pense qu'on en a assez parlé dans la presse. C'était leur mystère et je le respectais. Ils ne nous disaient pas tout. Ils avaient leur jardin secret, leur intimité. Je pense qu'on est obligé de tout se dire dans les familles."

J'ai été élevé par un père qui vivait dans les étoiles

À la fois sereine et très émue lors de l'émission, la musicienne a voulu rendre hommage à la mémoire de son papa dont elle est fière d'être la fille. Elle a rappelé qu'elle et sa famille respectaient le choix du duo de ne pas s'être vacciné contre le coronavirus et en a profité pour mettre au clair les choses sur le patrimoine et le train de vie des Bogdanoff. S'ils avaient les "poches percées" en raison de leur générosité, ils débordaient aussi d'idées et de projets. "On ne vit pas de leur succession mais de nos métiers", précise la jeune femme. "J'ai été élevée par un père qui vivait dans les étoiles", déclarera poétiquement sa fille.

Si Grichka Bogdanoff n'a pas eu d'enfant, son frère Igor en a eu six de trois femmes différentes : Le premier, Dimitri, né en 1976, est né de sa relation avec l'actrice Geneviève Grad. Avec la comtesse Ludmilla d'Oultremont, il en a eu trois : celle qu'on a pu voir dans TPMP, Sasha, née en 1989, puis Anna-Clarisa, née deux ans après et Wenceslas, né en 1994. Enfin, après avoir épousé en secondes noces, à Paris, l'écrivaine Amélie de Bourbon-Parme, il a deux fils : Alexandre, né en 2011, et Constantin, né en 2014.