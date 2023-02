Letizia d'Espagne fan du rose : la reine chic et sobre aux côtés de Felipe, pour une grande occasion

Décidément, le rose semble être la tendance de son mois de février ! Pour la troisième fois en une semaine en effet, Letizia d'Espagne est apparue ce mardi dans un pull de cette couleur pastel, douce et qui semble appeler le printemps. Et après la robe en dentelle brodée, qu'elle avait choisie pour sa visite à Saragosse, puis celle, beaucoup plus classique, portée à la Foire d'Art contemporain, la reine avait cette fois misé sur un classique : un pull à col roulé et une jupe longue.

Présente au Palais Royal, aux côtés de son mari le roi Felipe pour le lancement d'une grande plateforme numérique dédiée à l'histoire ibérique, la souveraine portait en effet un pull rose pâle, une jupe aux rayures noires et roses, signée Reiss, et des bottes en velours noir. Un look sobre et chic, donc, qui marque une nouvelle réussite côté look pour les fans de mode qui suivent tous ses déplacements.

Une tenue qui a également beaucoup plu à deux femmes importantes de la famille royale espagnole qui étaient venues soutenir le projet : l'infante Margarita, la tante de Felipe VI (la soeur de son père, l'ex-roi Juan Carlos), venue avec son mari Carlos, et Anne de France, la veuve du cousin de Juan Carlos. Alicia Koplowitz, 9ème fortune du pays, ou encore Nadia Calviño, la ministre de l'Economie, étaient également présentes.

Leonor et Sofia toujours discrètes

Le couple, très souriant, était cependant une nouvelle fois seul, sans ses deux filles Leonor et Sofia, qui se font décidément bien discrètes depuis quelques mois après une année 2022 bien remplie. Il faut dire que chacune est concentrée sur ses études : en juin prochain, Leonor, l'aînée et héritière du trône, passera l'équivalent du baccalauréat dans son pensionnat du Pays de Galles et reviendra diplômée à Madrid, où l'attend une formation militaire.

La cadette, Sofia, qui s'est révélée en 2022, a quant à elle beaucoup travaillé pour être acceptée dans le même pensionnat que sa soeur et y entrera en septembre prochain. Pour le moment, la jeune fille, qui aura bientôt 16 ans, se concentre sans doute sur ses derniers mois avec ses parents et ses copines. Cependant, on devrait les voir notamment pour Pâques, où elles participeront sans doute aux célébrations avec leurs parents.