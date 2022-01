Liam Di Benedetto : le kyste de sa fille Joy comparé à un "chewing-gum" par un neurochirurgien

Maman de Sharly (née en juillet 2021, fruit de son amour avec Christophe Dicranian) et de Joy (3 ans, né d'une précédente relation), Liam a donné des nouvelles rassurantes concernant l'état de santé de son aînée récemment reconnue handicapée à 80%. Née avec un kyste au cerveau qui l'a rendue malvoyante, la petite fille a subi de nouveaux examens à l'hôpital.

Soulagée, l'ancienne candidate de télé-réalité a révélé que les résultats des scanners de sa fille étaient très positifs. Après avoir parlé au neurochirurgien, elle confie : "Il m'a dit que les images étaient bonnes, il m'a dit que le kyste avait même diminué. En fait le plus important c'était surtout qu'il ne grossisse pas après l'intervention qu'elle avait eu etc. En fait, elle a encore le kyste parce qu'ils ne pouvaient pas l'enlever mais il l'a percé pour pas que le kyste grossisse sans arrêt et que ça fasse pas comme un ballon qui grossit tout le temps. (...) Que le kyste était un peu comme un chewing-gum, qu'il était là mais qu'il grossissait pas".

Opérée en urgence en mars 2020, la petite fille avait subi une lourde intervention chirurgicale qui nécessitait de lui poser un drain dans le crâne. Une opération bénéfique pour la fillette qui voit depuis son état de santé s'améliorer de jour en jour. La preuve, son kyste a diminué et pourrait peut-être se résorber entièrement. "Je suis trop contente, trop trop trop heureuse" a-t-elle confié avant d'ajouter avoir pleuré de joie "toute la matinée".

Pour rappel, Joy a subi plusieurs opérations depuis sa naissance. Quelques mois après son accouchement, Liam avait appris que sa fille avait un kyste au niveau du cerveau qui la rendait malvoyante. En plus de ses problèmes de vue, elle ne marche toujours pas ni ne parle pas. Des professionnels l'ont ainsi reconnue handicapée à 80%.