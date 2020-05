Lily-Rose Depp : Fine silhouette en bikini pour célébrer un anniversaire

Lily-Rose Depp se trouve toujours à Paris avec Jack. Tous deux habitent chez leur maman et leur beau-père Samuel Benchetrit . Lors d'une interview accordée à Yann Barthès dans son émission Quotidien (TMC), fin avril, Vanessa Paradis avait confirmé la présence de ses deux enfants à ses côtés, pour le confinement. "J'ai beaucoup de chance, on n'est pas dix entassés dans un 12 m²... Puis, s'il y a un truc de joli dans ce confinement, si on a la chance d'être avec ceux qu'on aime (...). Moi j'ai la chance d'avoir mes grands enfants qui ont quitté le nid et qui là sont coincés avec moi !", avait notamment déclaré l'actrice et chanteuse de 47 ans.

Johnny Depp se trouve également en France, il s'est réfugié dans sa maison du hameau du Plan-de-la-Tour, dans le Var, où il fait notamment de la peinture.