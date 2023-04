Line Papin divorcée de Marc Lavoine : détruite par la rupture, elle révèle ce qui l'a sauvée de cet "amour véritable"

Certains artistes sont plus prolifiques quand ils sont tristes. Line Papin, par exemple, a vite retrouvé sa plume après avoir vécu une rupture amoureuse. En 2022, la jeune auteure a divorcé, alors qu'elle était en couple avec Marc Lavoine et qu'ils s'étaient mariés en juillet 2020. Plutôt que de se morfondre, elle a puisé dans sa propre histoire pour offrir, à ses lecteurs, un nouvel et sixième ouvrage, intitulé Après l'amour, qui est directement inspiré par sa propre expérience et qui sortira, le 26 avril prochain, aux éditions Stock.

"Quel visage arborez-vous quand l'amour se termine, écrit-elle dans ces pages, comme le rappelle Closer. L'amour véritable, celui qui vous prend à la gorge et bouscule les lignes du réel - oui, celui-là. Quand il s'arrête, comment faites-vous ? Certains déambulent en scooter dans les rues, à la recherche de corps multiples. Certains vont d'un bar à l'autre, noyer l'amour dans la boisson. Certains restent dans leur lit, afin que le chagrin les oublie. Certains travaillent de manière acharnée, sans savoir qu'ils travaillent d'abord à désaimer..." C'est cette dernière solution, semble-t-il, qu'elle a choisie pour sortir la tête de l'eau.

L'écriture a été quelque chose de vital

Il faut croire qu'elle a été particulièrement motivée puisque ce nouveau livre sort un an après son divorce. Son précédent ouvrage, Une vie possible, évoquait le sujet des interruptions de grossesse, alors qu'elle avait été, elle-même, victime d'une fausse couche. Line Papin a toujours reconnu les bienfaits de son métier sur son parcours personnel. Atteinte de troubles alimentaires durant l'adolescence, anorexique pendant un an, elle avait fini par faire couler ses mots sur le papier afin de se libérer. C'est ainsi qu'est né L'Eveil, son tout premier roman autobiographique. "Comme je vivais quelque chose que je ne pouvais pas partager, que les gens ne comprenaient pas, j'ai mis beaucoup dans ce manuscrit, expliquait-elle dans l'émission Ça commence aujourd'hui. L'écriture a été quelque chose de vital. Ce n'était plus simplement quelque chose pour m'amuser ou pour me faire plaisir, c'était devenu de l'ordre de la nécessité..."

