Line Renaud miraculée, elle confie être "passée sous un camion"

Interrogée par le JDD du 11 avril 2021, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage pour enfants Super Linette dont elle est l'héroïne, Line Renaud est revenue sur ses récents problèmes de santé. Après avoir été victime d'un AVC qui aurait pu lui être fatal en avril 2019, l'actrice de 92 ans avait été hospitalisée de longs mois et n'avait pas souhaité parler de cet accident dans les médias. Inquiète d'avoir "l'étiquette AVC collée sur le front", comme elle le confiait à Paris Match, la comédienne avait prétexté avoir fait une simple chute. Quelques mois plus tard, elle révélait finalement la vérité sur son accident et la manière dont son amie Jacinthe et son chien Pirate lui avaient sauvé la vie.

Interrogée sur son AVC par les journalistes du JDD, la veuve de Loulou Gasté a confié avec émotion qu'elle avait plusieurs fois failli mourir au cours de sa vie. Des épisodes traumatisants qui semblent encore hanter la mémoire de l'ancienne star de music-hall. Elle raconte : "Vous me parlez de mon AVC, il y a deux ans mais la mort m'a frôlée tant de fois que je suis étonnée d'être encore là. Pendant la guerre, une bombe est tombée près de moi. J'ai vu ma copine mourir à mes côtés. Puis je suis passée sous un camion allemand... Je suis étonnée d'être arrivée là, c'est passé tellement vite et j'ai encore tellement de choses à faire..."

Remise de son AVC, la fondatrice du Sidaction a encore de belles choses à faire puisqu'elle est devenue la star d'une bande dessinée pour enfants. Une collection d'histoires qui seront dévoilées à raison de quatre épisodes par an. Un ambitieux projet réalisé avec David Lelait-Helo, et que Line Renaud compte bien poursuivre jusqu'à ses 100 ans, comme elle l'a confié à nos confrères.