Lio : Ses caisses renflouées grâce à l'un de ses anciens tubes, une célèbre marque à l'origine de ce jackpot

En 1979, Lio, qui est aujourd'hui mère de six enfants, sortait Banana Split. Un morceau qui a fait danser toute une génération mais qui est ensuite tombé petit à petit dans l'oubli. Mais grâce à Apple, cette chanson connait un second souffle. En effet, la célèbre société américaine vient d'utiliser cet ancien tube pour faire la promotion de l'iPhone 14, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision en prime-time.

Sur ce sport publicitaire, accompagné donc de ce titre qui défile en fond, on peut apercevoir un homme en train d'utiliser son portable de couleur jaune - qui est une référence directe au titre de la chanson - avant de soudainement prendre la forme d'un personnage de dessin-animé et, comme l'explique Le Point, "se balader dans les rues sur les notes de ce succès populaire". Un clip qui comptabilise presque 17 millions de vues sur YouTube.

"C'est un cartoon cette pub. Et Lio aussi, c'est un cartoon. La pub est drôle et la chanson aussi. Contente pour le Banana Split et pour ma pomme, on reste dans les fruits", s'est-elle réjouie dans les pages du Parisien. Ce renouveau de sa chanson va également lui permettre de renflouer ses caisses, les contrats négociés par Apple comportant toujours des sommes astronomiques. "C'est génial, je pense que mon comptable va être content. Ça va mettre du beurre dans les épinards", a-t-elle confié au quotidien.

Une rentrée d'argent qui devrait faire beaucoup de bien à l'artiste, elle qui expliquait au magazine Gala le 24 mars dernier ne pas rouler sur l'or. "Je ne vis pas mal mais je vis à flux tendu. Je n'ai pas de trésorerie. Je ne me suis jamais occupée de tout ça. Quand je gagnais bien ma vie, d'autres personnes géraient cet aspect-là. Moi, j'ai toujours vécu dans ma valise, je ne suis jamais restée plus de trois ans au même endroit. Je suis une nomade avec tout ce que ça implique, surtout quand on n'a plus 20 ans, c'est sans doute pourquoi je me sens très fragile. Je n'ai pas d'ancrage... Je suis très inquiète. Je suis une femme inquiète", avait-elle expliqué.

Sans oublier que Lio n'est qu'interprète de ses chansons, et pas auteure. Ce qui signifie que ses royalties sur ses musiques sont minimes. Au micro de RTL, elle a déjà révélé qu'elle touchait seulement de la part de l'Adami (Administration des droits des artistes et des musiciens interprètes) "entre 5000 et 12 000 euros par an". Elle peut donc remercier Apple d'avoir pointé le bout de son nez !