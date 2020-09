Loana "en danger imminent" : une ex-candidate de la Star Academy alerte

De son côté, Loana s'est de nouveau exprimée, mais pas concernant l'affaire qui l'oppose à Fred Cauvin cette fois. L'an prochain, Loft Story fêtera ses 20 ans. Et dans un message vocal adressé à Sam Zirah, elle a confié : "Pour les 20 ans du Loft, je veux revenir plus belle et plus en forme que jamais. La blonde bimbo est de retour." Une fois de plus, elle souhaite être ce Phoenix qui renaît de ses cendres. "Je suis même capable de faire un retour dans une piscine, rien que pour rigoler !", faisant référence à sa fameuse séquence intime avec Jean-Édouard qui avait tant fait parler. D'ici là, elle compte faire une "grande pause" pour se reconstruire.