Lola Marois en maillot de bain : torride, elle embrasse Jean-Marie Bigard

Par la phrase "Si seulement j'avais 10 ans de moins", Lola Marois fait peut-être une référence à ses 10 ans de mariage. L'héroïne de la série Plus belle la vie et Jean-Marie Bigard ont commémoré, en mai dernier, leurs noces d'étain. Pour l'occasion, les deux époux ont renouvelé leurs voeux au cours d'une cérémonie intime, dans leur domicile parisien. Les enfants du couple, les jumeaux Bella et Jules (8 ans), ainsi que soeur de Lola Marois, comptaient parmi les convives.

C'était le deuxième mariage pour Jean-Marie Bigard. Le comédien a épousé (en 1991) et divorcé de sa première femme, Claudia, une ex-danseuse d'origine brésilienne de la troupe du Paradis Latin, avec qui il a eu un fils, Sasha (12 ans). "Ma priorité, c'est plutôt d'aider donc je suis un très mauvais gestionnaire par déduction. J'ai eu une première femme, je lui ai quasiment tout donné certainement pour me dire 'elle ne manquera jamais de rien jusqu'à la fin de sa vie'. Et à mon premier fils, que j'ai eu avec elle et qui s'appelle Sasha, qui est au Brésil avec sa maman", expliquait Jean-Marie Bigard en décembre dernier dans L'info du vrai, le Mag (sur Canal +).