Lola Marois : Torride en vacances, avec Aya Nakamura

Cet été encore, les stars publient sur les réseaux sociaux leurs plus belles photos de vacances. Lola Marois se prête également au jeu. Comme Karine Ferri, Alexandra Lamy ou Laury Thilleman, l'actrice et épouse de Jean-Marie Bigard s'affiche en bikini et gâte ses followers avec une danse torride...

Après Gandie, en Espagne, Lola Marois poursuit ses vacances à Cannes. Elle y a profité d'un nouveau week-end détente et en a partagé une vidéo souvenir avec ses près de 73 000 abonnés Instagram.

La comédienne de 36 ans s'est filmée dans une piscine en compagnie de son amie Lou Clemente-Jacques. Les deux femmes prennent un bain en pleine nuit et se déhanchent sur la chanson Whine Up d'Aya Nakamura.