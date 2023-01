Lorie Pester épuisée : au naturel avec sa fille Nina, une pipelette craquante à 2 ans

Cela fait vingt-deux ans que Lorie Pester fait partie d'une célèbre et indispensable bande : celle des Enfoirés. La chanteuse et comédienne de 40 ans a participé à la tournée qui a livré de fabuleux shows à La Halle Tony Garnier à Lyon. L'artiste est ensuite rentrée chez elle et a partagé avec sa sincérité et sa tendresse habituelles son retour au bercail après s'être donnée à fond sur scène. Si elle n'a pas caché sa fatigue, elle a également montré un instant plein de douceur avec sa fille Nina, une adorable petite bavarde.

En toute transparence, Lorie Pester a montré le 17 janvier 2023 sur Instaram l'après-live des Enfoirés. Le visage quelque peu tiré mais toujours aussi charmante, l'interprète de C'est le week-end était triste de quitter ses copains de spectacle mais heureuse de rentrer chez elle. Elle a pu ainsi retrouver sa petite Nina, née au mois d'août 2020.

"Une fois arrivée à Paris, eh bien j'ai sauté dans un taxi direction le studio pour faire la post-synchro de Léo Mattéi et je suis allée chercher ma fille à la crèche. J'avais trop hâte de la retrouver ! Je lui ai fait des bisous partout", raconte la ravissante quadra avant de faire entendre sa jolie petite voix au cours d'un adorable moment, celui de la lecture d'un livre sur des petits moutons. On vous laisse découvrir cet instant douceur dans notre diaporama qui s'est terminée pour la chanteuse par une bonne nuit de sommeil.

Sa fille, son combat

Nina est le fruit de l'amour mais aussi d'un combat, celui contre l'endométriose. Dès 2018, elle évoquait cette lutte, tout en expliquant à quel point cette maladie gynécologique rendait difficile le fait d'avoir un enfant. En couple avec le discret Yann Dernaucourt, elle a finalement connu le bonheur en tenant dans ses bras sa petite Nina pour la première fois grâce à une PMA. Maman aux anges, elle peut lui raconter des histoires à loisirs désormais. Et si sa fille et elle adorent lire des livres, l'ex de Billy Crawford et de Philippe Bas n'a pas caché avoir revu ses principes en ayant déjà montré un dessin animé à son enfant. Mais pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit de Clochette, à qui Lorie prête sa voix ! Finalement, c'est comme si c'était maman qui lui racontait un joli conte de fées...