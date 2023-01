Lou Pernaut proche d'un candidat de la Star Academy : photo et déclaration d'amour inattendues

Ce jeudi 26 janvier 2023, Lou Pernaut s'est lancée dans une session question/réponse sur Instagram. Et une interrogation de la part des internautes est particulièrement revenue à plusieurs reprises. Celle de savoir si elle filait toujours le parfait amour avec son compagnon de longue date Arthur. Mais Lou Pernaut est restée plutôt vague sur le sujet. En effet, elle s'est contentée de repartagée toutes les questions de ses abonnés, commentant : "next question pleaz" (comprenez, 'question suivante s'il vous plaît').

La fille du regretté Jean-Pierre Pernaut a ensuite fait savoir qu'elle était en tout cas très heureuse dans sa vie, avec moins de personnes proches mais davantage de qualité. "Sans plaisanter, je n'ai jamais été aussi bien entourée car j'ai beaucoup trié mon cercle d'amis mais le peu qu'il me reste me donne autant d'amour que j'en donne donc c'est ce que je considère comme des amitiés saines et je ne m'ennuie jamais, je peux tout dire (même quand ils me saoulent)", a-t-elle écrit en postant une photo de son groupe d'amis intimiste (voir notre diaporama).

Une amitié solide

Et sur le cliché, on retrouve avec un surprise un visage bien connu du grand public : celui de Stan, qui fait donc parti du cercle proche de Lou Pernaut. Ce dernier a été vu dans la dernière saison de la Star Academy diffusée à l'automne 2022 sur TF1. Il avait été éliminé aux portes des demi-finales, laissant ainsi la voie ouverte à Anisha qui a fini par remporter l'émission avec 57% des votes du public.

Depuis sa sortie du château, Stan fait tout pour se faire une place dans le milieu audiovisuel en écumant les plateaux télé mais aussi les soirées parisiennes. Il s'apprête en outre à enregistrer son premier single. "Je rentre en studio pour préparer une cover sur un son des années 80. Mon but est de faire revenir la funk en France et au-delà des frontières", a-t-il récemment confié dans l'émission Chez Samy et Lou diffusée sur la radio belge Tipik. Le jeune homme de 24 ans confiait avoir également des projets dans la mode. "Il y aura des looks très modes qui vont sortir aussi sur les réseaux. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais ça devrait arriver peut-être courant janvier". Affaire à suivre donc...