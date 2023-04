Louise Bourgoin séparée de Julien Doré : ses révélations sur ce qui a "abîmé" leur relation 15 ans plus tard

Actuellement à l'affiche du film C'est mon homme, aux côtés de Leïla Bekhti et Karim Leklou, Louise Bourgoin est en pleine tournée promotionnelle. Et elle vient de décrocher la couverture du magazine ELLE, une véritable consécration pour la comédienne de 41 ans qui en avait toujours "fantasmé". À travers les pages de son entretien pour nos confrères, Louise Bourgoin évoque bien évidemment son dernier long-métrage mais ce n'est pas tout. Avec beaucoup de sincérité, elle offre également une analyse de sa propre vie, laquelle a été mouvementée depuis sa révélation en 2006 dans Le Grand Journal sur Canal+. À l'époque, elle était la drôle de Miss Météo qui ne manquait pas d'audace pour faire rire son public.

Du chemin, elle en a fait depuis, devenant une actrice très réputée et surtout très sollicitée. Du côté de sa vie privée en revanche, Louise Bourgoin fait profil bas et se veut beaucoup plus secrète. On sait néanmoins qu'elle est en couple avec le musicien Terp et a accueilli avec lui deux enfants, Etienne 7 ans et Vadim 3 ans. Cette discrétion, la jolie blonde la cultive et en prend soin depuis qu'elle a vécu une histoire ultra-médiatisée. C'était il y a quinze ans, lorsqu'elle fréquentait Julien Doré. Pendant trois ans, Louise Bourgoin et le gagnant de la Nouvelle star (en 2007) se sont aimés et se sont amusés à exposer leur idylle. Mais avec le recul, l'actrice constate qu'il s'agissait d'une erreur.

Une histoire d'amour pure et belle

"On a eu une histoire d'amour pure et belle, mais parce qu'on était deux jeunes tout à coup extrêmement vus à la télé, ça a passionné les médias", est-elle forcée de reconnaître. Et de continuer : "Au départ, on a tenté de détourner le truc en faisant un happening post-moderne ironique : on a fait la une des Inrocks en acceptant de poser ensemble dans une parodie de Marie et Joseph, avec un petit Jésus. Mais les gens comprennent toujours autre chose." Malgré leurs efforts pour entretenir la flamme, l'agitation autour de leur couple aura finalement eu raison d'eux : "In fine, tout ça nous a dépassés et a abîmé notre relation." Louise Bourgoin en a alors tiré une grande leçon. "Par la suite, je n'ai plus jamais été avec un homme connu. C'était un choix de ma part", a-t-elle expliqué.