Lucie Lucas victime de violences conjugales : "Je savais que ma relation n'était pas normale"

C'est une publication bouleversante que Lucie Lucas a dévoilée sur Instagram, ce vendredi 30 juillet 2021. La star de la série Clem (TF1) a souhaité mettre en avant un douloureux sujet, celui des violences conjugales. Pour ce faire, elle a raconté son expérience personnelle.

La maman de Lilou (10 ans), Moïra (née en janvier 9 ans) et Milo (3 ans) a partagé une vidéo au cours de laquelle des femmes ont raconté les violences qu'elles ont subies. Un sujet qui la touche personnellement, puisqu'elle en a été victime. Lucie Lucas souhaite donc que ses filles voient ces témoignages quand "elles seront en âge de tomber amoureuses"... "Moi quand j'avais 16 ans, je savais que ma relation de couple n'était pas 'normale' ; mes copines, mes parents me le disaient... mais personne, ni moi, ni eux, ni lui ne réalisions à quel point les violences étaient diverses et fréquentes dans notre couple. Et à quel point elles étaient inacceptables. Moi je l'aimais et je pensais qu'il fallait rester coûte que coûte, par respect pour cette première fois que nous avions vécue ensemble..."

La populaire comédienne aujourd'hui âgée de 35 ans a ajouté : "Je me sentais démunie, incroyablement seule, je n'avais aucun outil pour me défendre et transformer cette relation en quelque chose de sain... J'ai mis cinq ans à sortir de cette histoire destructrice, aussi bien pour moi que pour lui... En me faisant du mal, c'est aussi à lui qu'il en faisait", s'est souvenue la future candidate de Danse avec les stars. Plusieurs années ont passé et, un beau jour, le garçon en question a tenu à s'excuser pour son comportement. Un moment dont Lucie Lucas se souviendra à jamais, notamment parce qu'il l'a "profondément touchée, apaisée et libérée".