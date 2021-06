Luke Perry : Jack, son grand fils catcheur de 24 ans, a trouvé l'amour !

C'est sans doute avec fierté que Luke Perry regarde l'évolution de son fils depuis son petit nuage, au ciel. "J'ai commencé à lutter pour la première fois à l'âge de 10 ans, expliquait Jack Perry en novembre 2019, selon Wrestling Inc. Je me souviens en avoir parlé à mon père un jour dans la voiture, et je lui parlais du fait de poursuivre mes rêves. Mon père venait de l'Ohio et il n'avait pas beaucoup d'argent. Il avait pelleté de l'asphalte dans sa jeunesse, alors il savait ce que c'était que de suivre ses rêves ! Il m'a dit qu'il ne suffirait pas de tenter de le poursuivre. Ce que je devrais faire, c'est le plaquer au sol, lui couper la tête et l'accrocher au mur. C'est ça qu'il faut pour vraiment réussir."

Luke Perry est décédé le 4 mars 2019. Il a succombé, à l'âge de 52 ans, à un AVC. La mort dans l'âme, Jack était remonté sur un ring quelques jours plus tard, précisant qu'il ne serait jamais vraiment prêt mais qu'il se devait d'effectuer son retour. On dirait bien qu'il s'agissait de la bonne décision...