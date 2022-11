M. Pokora a un nouveau restaurant : ouverture à Paris, pas n'importe où !

Ce n'est peut-être pas le domaine où on l'attendait, mais M. Pokora est un homme qui sait surprendre. Après s'être fait connaître au sein du groupe Linkup suite à sa victoire dans l'émission Popstars, le natif de Strasbourg a réussi à se tailler une place de choix dans le petit monde de la chanson française. Avec de nombreux succès, à l'image de Juste une photo de toi, l'artiste de 37 ans est rapidement devenu une star, mais visiblement, la musique n'est pas son seul centre d'intérêt.

On le sait, M. Pokora est un fan absolu de football et son coeur vibre pour l'Olympique de Marseille. Il a d'ailleurs récemment été pris en vidéo par sa compagne, Christina Milian en train de regarder un match de l'OM avec son fils Isaiah (2 ans) et on a bien vu toute la passion qui l'anime. À côté de ça, le père de Kenna (1 an) s'est également essayé au 7ème art. On l'a notamment vu à la télévision dans les séries Nos chers voisins et Scènes de ménages, où il a fait des apparitions remarquées. Il a également fait du doublage pour des films d'animation comme Rio 2 et Les Trolls.

Nouvelle adresse dans un quartier chic

Visiblement, ces multiples activités ne suffisaient pas à M. Pokora, qui s'est lancé dans un tout autre business : les restaurants Et le chanteur vient de faire une grande annonce sur Instagram. Suivi par plus de 3,5 millions d'abonnés, Matt Pokora a annoncé l'ouverture d'un nouveau restaurant, la même enseigne que celle qu'il a ouverte à Los Angeles, où il vit une partie de l'année avec Christina Milian et leurs enfants. "J'ai l'immense plaisir de vous annoncer l'ouverture, aujourd'hui, de Pasta Corner. Toutes nos pâtes sont fraîches et faites maison ! Let's goooooo !", écrit-il, en ajoutant plusieurs photos et une vidéo de l'endroit dédié à l'univers des pâtes. Le restaurant se situe dans le quartier très chic du 6e arrondissement, 8 rue Notre-Dame des Champs très précisément.