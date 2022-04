M. Pokora et Christina Milian comblés : leurs fils en lapins pour Pâques, adorables images

Tout simplement à croquer.

Dimanche 17 avril 2022, M. Pokora et Christina Milian ont fêté Pâques en famille. Et les deux artistes de 36 ans et 40 ans avaient tout prévu pour que cette fête soit inoubliable pour leurs deux jeunes garçons, Isaiah (2 ans) et Kenna (qui soufflera sa première bougie le 24 avril prochain). Les deux baby boys avaient été transformés en petits lapins pour l'occasion et se sont lancés dans une chasse aux oeufs dans le jardin familial. Kenna, qui marche déjà depuis plusieurs semaines, était reconnaissable (outre sa plus petit taille) a ses petites cuisses dodues et adorables. Tout comme son grand frère, il arborait un body gris agrémenté d'une capuche et d'oreilles de lapins. Des déguisement qui ont littéralement fait fondre leur maman et leur papa.

M. Pokora et Christina Milian ont tous les deux partagé des images sur leur compte Instagram. Tandis que le chanteur français n'a publié que des vidéos dans sa story (voir le diaporama), son épouse a mis en ligne une série de photos. Ses trois enfants, Kenna, Isaiah mais aussi sa fille Violet Madison, 12 ans, née de sa relation passée avec le chanteur The-Dream, ont pris la pose ensemble. Une jolie photo de famille faite aux côtés d'un lapin géant. "Joyeuses Pâques! J'ai trouvé deux petits lapins qui rôdaient dans notre cour à la recherche d'oeufs en chocolat. J'espère que vous apprécierez tous cette joyeuse journée de fête de notre famille à la vôtre", a commenté Christina Milian en légende. Quelques heures plus tôt, l'actrice et chanteuse se trouvait à Coachella, où elle s'est littéralement lâchée avec sa BFF Karrueche Tran, l'ex de Chris Brown.