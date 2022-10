Madonna mariée à Sean Penn : sa robe originale et devenue culte, vendue pour une somme astronomique

Madonna est sous les feux des projecteurs à l'occasion de la diffusion ce 17 octobre 2022 du documentaire In France with Madonna. Un pays qui est au coeur de la vie de la star, avec qui elle a pu nouer des relations puissantes comme avec le créateur Jean Paul Gaultier. Il lui a créé des tenues mythiques mais il en est une, qui n'est pas signée du styliste de génie et qui a tout de même beaucoup attiré l'attention : sa robe lors de son mariage avec un certain Sean Penn.

Le 16 août 1985, jour de son anniversaire, Madonna épouse l'acteur Sean Penn. C'est en 1985 sur le tournage du clip de Material Girl que l'interprète de Like a Virgin croise le regard du héros de Comme un chien enragé. Le couple organise la cérémonie en extérieur, dans la somptueuse villa de Malibu d'un ami de la famille de l'acteur, Kurt Unger. Les tourtereaux doivent néanmoins composer avec la présence des paparazzis, soucieux de capturer des moments du mariage des deux amants terribles. La légende dit même que Sean Penn aurait tiré des coups de feu en leur direction.

Pas de quoi faire peur à l'audacieuse Madonna. Pour dire oui à son premier mari, elle a choisi une belle robe de mariée en tulle couleur ivoire, un bustier et un voile assorti. Marie-Claire précise "qu'une bande rose métallisée en mesh traversait le bustier, donnant une touche originale à cette tenue de mariée". Une tenue qui a été ensuite vendue aux enchères, estimée entre 40 000 et 60 000 dollars en 2014. Au final, elle a été acquise pour le prix final aura été de 81 250 dollars, après 11 enchères.

Après cette cérémonie, l'idylle entre les deux stars va s'épuiser après quatre années en dents de scie. "Jaloux maladif, il frappe un musicien de Madonna dans une boîte à Los Angeles. Il obtient une liberté conditionnelle d'un an. Mais il persiste et agresse un figurant sur le tournage du film Colors en 1987. Il passe 33 jours en prison, alors que sa femme est en pleine tournée mondiale pour le Who's That Girl Tour", raconte Vanity Fair. De leur couple, on préfèrera alors se souvenir de leur film Shanghai Surprise.