Madonna : Sa fille Lourdes presque nue à une fête, dans une robe en lambeaux

Très provocante comme sa mère, Lourdes Leon avait révélé lors d'une entrevue avec Interview Magazine les conseils que Madonna lui avaient donnés pour sa carrière : "Elle m'a dit quelque chose récemment qui m'a marquée (...) 'Souviens-toi que cette merde n'est pas réelle. L'important n'est pas l'argent, ton visage ou ton apparence sexy. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes au monde et ce que tu vas laisser derrière toi.' Ça me remet toujours les idées en place quand je commence à prendre les choses trop au sérieux."

Ma mère est tellement obsédée par le contrôle

Fruit de l'amour entre Madonna et son ex-compagnon Carlos Leon, Lourdes s'est toutefois émancipée du regard et de l'avis de sa maman. "Je pense que ma mère a vu tous ces enfants de célébrités et s'est dit 'mes enfants ne seront pas comme ça'. J'ai aussi le sentiment que si tes parents te paient des choses, ça leur donne un moyen de pression sur toi. Ma mère est tellement obsédée par le contrôle, et elle m'a contrôlée toute sa vie. J'avais besoin d'être complètement indépendante vis-à-vis d'elle après le lycée," avait-elle révélé, prouvant ainsi sa volonté de ne pas laisser sa mère contrôler sa carrière.

Fille aînée de Madonna, elle est également la soeur de Rocco Richie (21 ans) David Banda (16 ans), Mercy James (16 ans), Stella et Estere (9 ans).