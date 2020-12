Maeva Ghennam lynchée après une photo sexy en lingerie : explications et grande promesse

Sur Instagram, elle a pourtant réitéré... pour une publicité de lingerie. L'ex-compagne de Greg Yega s'est en effet affichée en sous-vêtements en dentelle noire transparente ! Il n'en fallait pas plus pour que sa communauté lui rappelle ses bonnes résolutions. Et Maeva Ghennam de s'expliquer sur Snapchat : "Je viens de poster une photo et vous êtes en train de m'insulter parce que je vous ai dit que j'arrêtais de me dénuder et que j'arrêtais de me mettre à poil sur les réseaux sociaux, sauf que là je suis payée sinon je ne l'aurais pas fait !"

Plus encore, la copine de Carla Moreau, qui apparaît en pyjama, assure qu'elle a "quand même envie d'arrêter" de se vêtir de manière jugée provocante. "Je n'ai plus envie d'être une pute, euh de ressembler à une pute, je n'ai plus envie de ça, alors arrêtez. Je vous jure que si ce n'était pas une photo sponsorisée je ne l'aurais pas fait, comprenez ça", conclut-elle. Reste à savoir si elle tiendra, cette fois-ci, ses engagements...