Maman Capricorne, comment gérer votre enfant selon son signe astrologique ?

Les personnes nées entre le 22 décembre et le 19 janvier sont du signe du Capricorne. Mais quel type de maman est la native du signe ? Une maman traditionnelle, si elle a une main de velours, cela ne l'empêche pas de faire preuve d'une discipline de fer. C'est une maman très organisée, et si elle peut se montrer sévère c'est seulement pour inculquer de bonnes valeurs à ses enfants. Mais alors comment gérer son enfant, en fonction de son signe, quand on est une native du signe Capricorne ?

Avec un enfant Bélier, vous risquez d'avoir du travail sur la planche. Ce petit au côté fonceur et impulsif pourrait vous effrayer mais vous lui apprendrez avec plaisir à se canaliser.

Le Taureau, lui, sera bien plus facile à éduquer. En effet, le natif du signe est déjà lui-même emprunt de valeurs traditionnelles. Il n'y aura donc pas le moindre problème pour la maman Capricorne de lui transmettre. Un foyer de rêve ! Ainsi, Kate Middleton, native du Capricorne, doit se régaler avec l'éducation de la princesse Charlotte et le prince Louis, tous deux du signe du Taureau.

Si la maman Capricorne aime féliciter quand il le faut, et n'hésite pas à punir également, elle aura un peu plus de mal à le faire avec un enfant Gémeaux. Ce roi de la négociation va lui faire la vie dure. Mais toujours très drôle, il risque de lui faire oublier ces contrariétés avec son humour légendaire. Vanessa Paradis, maman Capricorne, doit en savoir quelque chose avec sa fille Lily-Rose Depp, native du Gémeaux.

Face au côté rêveur du natif du Cancer, la maman Capricorne pourrait bien se sentir perplexe. Et elle aura alors pour seule mission de lui remettre les pieds sur terre. Kate Middleton a dû donc se retrouver dans cette situation avec son aîné, le prince George. Michelle Obama , maman Capricorne, a dû elle aussi en faire les frais avec son aînée Malia.

Lorsqu'il est tout petit, le Lion se conforme aux règles, pour le plus grand bonheur de la maman Capricorne. Mais une fois devenu grand, il se fera en revanche un malin plaisir de braver son autorité.

Un enfant Vierge n'est pas là pour transgresser les règles bien au contraire. Il se soumettra alors facilement à celles de cette maman Capricorne exigeante. À tel point, qu'elle finira par lâcher un peu afin que ce dernier ne soit pas trop conformiste.

Une maman Capricorne aura une lourde tâche avec un enfant Balance. En effet, ce signe d'Air est parfois trop aérien pour elle. Mais il fera de son mieux pour ne pas la décevoir. Carla Bruni, maman Capricorne, s'est-elle retrouvée dans cette situation avec sa petite Giulia Sarkozy, native de la Balance ?

Attention avec l'enfant Scorpion, car ce dernier pourrait avoir du mal à parler librement de ses émotions avec la maman Capricorne. S'il fera tout pour se montrer à la hauteur des attentes, le seul problème pourrait venir d'un manque de communication.

Bon courage à la maman Capricorne qui tentera de rendre discipliné ce petit diable de Sagittaire. Le natif du signe un peu trop foufou pourrait bien lui donner du fil à retordre.

Une maman Capricorne n'aura pas de mal à appréhender un enfant Capricorne, puisqu'elle le connait comme sa poche.

Le Verseau est un brin trop rebelle pour la maman Capricorne. Ce révolté n'a pas fini de lui jouer des tours.

Enfin, un enfant Poissons a une intuition hors norme. La maman Capricorne devra donc se fier à ses instincts de protection mais ne pas trop forcer avec les règles.

À noter que si les signes astrologiques permettent d'apprendre quelques informations utiles sur chacun d'entre nous, ils ne sont qu'une infime partie de notre personnalité, qui est majoritairement déterminée par le parcours bien personnel de chacun, ainsi que par l'éducation et les rencontres durant la vie. Mais on peut s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.